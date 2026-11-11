TOMOEGAWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOMOEGAWA stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40.93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27.19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch