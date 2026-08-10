TOMOEGAWA präsentierte Quartalsergebnisse

TOMOEGAWA lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 60.52 JPY gegenüber 30.06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

TOMOEGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch