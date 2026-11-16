TOMOE präsentierte Quartalsergebnisse

TOMOE äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 21.19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOMOE 5.55 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.86 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch