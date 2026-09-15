TOMOE ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOMOE ENGINEERING hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26.46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch