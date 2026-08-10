Tomita stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tomita hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 35.81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tomita 13.04 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 6.68 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tomita 4.96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch