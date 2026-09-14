Tomita Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tomita Electric hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55.91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35.93 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 559.0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 402.7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch