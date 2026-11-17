TOMI Environmental Solutions lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.88 Prozent auf 2.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch