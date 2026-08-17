TOMI Environmental Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOMI Environmental Solutions hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118.45 Prozent auf 2.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch