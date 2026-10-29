TOMEN DEVICES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOMEN DEVICES veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1557.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 516.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOMEN DEVICES 390.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 177.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch