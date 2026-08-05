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05.08.2026 06:37:00
TOMATO BANK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOMATO BANK äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 75.36 JPY. Im letzten Jahr hatte TOMATO BANK einen Gewinn von 25.95 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOMATO BANK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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