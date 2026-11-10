TOMATO BANK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOMATO BANK hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5.28 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 25.47 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOMATO BANK 6.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch