Toll Brothers Aktie 978250 / US8894781033
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18.08.2026 22:41:16
Toll Brothers Inc. Reveals Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Toll Brothers Inc. (TOL) reported a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $280.145 million, or $2.97 per share. This compares with $369.621 million, or $3.73 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.7% to $2.658 billion from $2.945 billion last year.
Toll Brothers Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $280.145 Mln. vs. $369.621 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $3.73 last year. -Revenue: $2.658 Bln vs. $2.945 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 8.10 % Full year revenue guidance: 10.10 %
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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