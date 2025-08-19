|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 23:17:05
Toll Brothers Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Toll Brothers Inc. (TOL) revealed a profit for third quarter of $369.62 million
The company's bottom line totaled $369.62 million, or $3.73 per share. This compares with $374.61 million, or $3.60 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $2.945 billion from $2.727 billion last year.
Toll Brothers Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $369.62 Mln. vs. $374.61 Mln. last year. -EPS: $3.73 vs. $3.60 last year. -Revenue: $2.945 Bln vs. $2.727 Bln last year.
Nachrichten zu Toll Brothers Inc.
|
19.08.25
|Ausblick: Toll Brothers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: Toll Brothers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.05.25
|Ausblick: Toll Brothers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Erste Schätzungen: Toll Brothers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
