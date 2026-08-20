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20.08.2026 06:37:00
Toll Brothers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Toll Brothers hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Toll Brothers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.66 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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