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14.08.2026 06:37:00
Tolins Tyres vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tolins Tyres hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.48 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 792.7 Millionen INR – eine Minderung von 11.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 897.4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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