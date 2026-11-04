Toli stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toli hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17.32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12.21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 28.00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toli 27.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch