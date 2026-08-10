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10.08.2026 06:37:00
TOKYU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TOKYU präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 63.85 JPY gegenüber 44.02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 261.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 273.47 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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