TOKYU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOKYU hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.370 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOKYU 1.67 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch