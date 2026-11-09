Tokyu Fudosan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyu Fudosan gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.410 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tokyu Fudosan mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21.63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch