TOKYU CONSTRUCTION stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOKYU CONSTRUCTION hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.14 JPY gegenüber 25.28 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.67 Prozent auf 72.13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78.13 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch