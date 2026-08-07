TOKYU CONSTRUCTION: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOKYU CONSTRUCTION hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18.39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13.47 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71.95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch