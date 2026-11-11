TOKYU: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOKYU hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39.78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 54.12 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 266.68 Milliarden JPY – ein Plus von 3.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKYU 257.63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch