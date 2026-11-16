Tokyotokeiba: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyotokeiba hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 124.70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 113.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.80 Prozent auf 11.79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.88 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch