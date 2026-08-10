Tokyotokeiba legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyotokeiba äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 107.41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 95.70 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 10.46 Milliarden JPY gegenüber 10.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch