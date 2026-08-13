Tokyo Tsushin,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Tsushin,Inc Registered hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 12.27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tokyo Tsushin,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2.20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36.12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch