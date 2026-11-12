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12.11.2026 06:37:00
Tokyo Tsushin,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tokyo Tsushin,Inc Registered präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tokyo Tsushin,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von 10.83 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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