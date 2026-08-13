Tokyo Theatres stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Theatres hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 378.14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Theatres 92.28 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Theatres im vergangenen Quartal 4.81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Theatres 4.46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch