Tokyo Theatres legte Quartalsergebnis vor

Tokyo Theatres hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 18.36 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyo Theatres einen Gewinn von 6.46 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Theatres im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch