TOKYO TEKKO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO TEKKO liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYO TEKKO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 59.96 JPY gegenüber 84.72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17.48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch