Tokyo Tatemono: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Tatemono hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 67.18 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Tatemono noch ein Gewinn pro Aktie von 43.19 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Tatemono im vergangenen Quartal 119.07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Tatemono 90.04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch