Tokyo Soir: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyo Soir hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9.98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -26.440 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Tokyo Soir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch