TOKYO SEIMITSU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOKYO SEIMITSU hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 115.01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 79.77 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch