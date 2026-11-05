TOKYO SEIMITSU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOKYO SEIMITSU hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 266.61 JPY gegenüber 157.41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

TOKYO SEIMITSU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55.68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch