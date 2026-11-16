Tokyo Sangyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tokyo Sangyo präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -221.06 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Sangyo ein EPS von 28.57 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.46 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch