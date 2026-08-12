TOKYO ROPE MFGCO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOKYO ROPE MFGCO hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39.42 JPY, nach 43.22 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch