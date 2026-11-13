Tokyo Radiator Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Radiator Mfg hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 64.97 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.89 Milliarden JPY – ein Plus von 14.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Radiator Mfg 8.65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch