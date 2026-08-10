Tokyo Radiator Mfg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Radiator Mfg hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 59.47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Radiator Mfg 70.09 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.24 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch