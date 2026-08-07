Tokyo Printing Ink Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Printing Ink Mfg hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 81.59 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyo Printing Ink Mfg einen Gewinn von 35.11 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch