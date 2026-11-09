Tokyo Printing Ink Mfg: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tokyo Printing Ink Mfg hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26.61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokyo Printing Ink Mfg einen Umsatz von 12.31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch