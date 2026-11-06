Tokyo Plast International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Plast International gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.51 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Plast International ein EPS von 0.670 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokyo Plast International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 202.9 Millionen INR im Vergleich zu 210.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch