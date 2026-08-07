Tokyo Ohka Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tokyo Ohka Kogyo lud am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72.40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50.92 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tokyo Ohka Kogyo 72.59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch