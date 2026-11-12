Tokyo Ohka Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyo Ohka Kogyo veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.480 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.86 Prozent auf 488.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 414.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch