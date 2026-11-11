Tokyo Ohka Kogyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tokyo Ohka Kogyo präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 97.78 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyo Ohka Kogyo einen Gewinn von 70.45 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Ohka Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77.86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 61.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch