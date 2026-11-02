Tokyo Metro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Metro liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Metro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 21.39 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokyo Metro einen Gewinn von 21.71 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 108.21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 104.38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch