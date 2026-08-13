Tokyo Kisen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Kisen äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19.19 JPY, nach 6.06 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Kisen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch