Tokyo Kikai Seisakusho präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Kikai Seisakusho liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Kikai Seisakusho die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -30.64 JPY. Ein Jahr zuvor waren -17.230 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch