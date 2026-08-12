TOKYO KEIKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOKYO KEIKI liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKYO KEIKI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -10.750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch