TOKYO KEIKI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOKYO KEIKI hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55.60 JPY gegenüber 61.82 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKYO KEIKI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch