TOKYO ICHIBAN FOODS legte Quartalsergebnis vor

TOKYO ICHIBAN FOODS hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -8.30 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7.150 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch