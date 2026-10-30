Tokyo Gas präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Gas hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 193.48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Gas im vergangenen Quartal 702.39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Gas 700.18 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch